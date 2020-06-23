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В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Авария произошла около 00:30 (20:30 мск) на пересечении улиц Николая Островского и Весенней. 26-летний водитель Toyota Camry нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущества скорой. В результате столкновения «ГАЗель» скорой помощи опрокинулась.

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«Травмы различной степени тяжести в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира, в том числе два фельдшера и пациент», — уточняется в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителя Toyota Camry направили на освидетельствование на состояние опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В мае в Ставропольском крае водитель скорой помощи не уступил дорогу мотоциклу Honda при выезде с заправочной станции, они столкнулись и обе машины загорелись. Мотоциклист, его пассажир и водитель скорой погибли на месте.

Теги: скорая помощь, ДТП, Кемеровская область
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