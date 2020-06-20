Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области Общество, 01:39 Нарышкин заявил о невозможности управлять миром из Вашингтона Политика, 01:09 Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома Политика, 00:59 В Бундестаге потребовали от Меркель свернуть Nord Stream 2 из-за убийства Политика, 00:42 В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров Политика, 00:33 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 19 июн, 23:57 Власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса Общество, 19 июн, 23:54 В Москве умерли 34 человека с коронавирусом Общество, 19 июн, 23:24 Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн Общество, 19 июн, 23:20 Собянин сообщил о забронированных на месяц вперед летних верандах в Общество, 19 июн, 23:07 Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия Общество, 19 июн, 22:59 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 19 июн, 22:42 МИД назвал агрессивной военную стратегию США в космосе Политика, 19 июн, 22:37 Орловский губернатор отреагировал на статью о нехватке мест в больницах Общество, 19 июн, 22:34
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, на 76 км автодороги Р-158 «Нижний Новгород-Саратов». В результате пострадали пять человек. Четверо из них погибли, один госпитализирован.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России, столкнулись два легковых автомобиля Lada.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону, сообщает о столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу. Погибли водитель и пассажир ВАЗ-2115, а также пассажиры ВАЗ-2111 — женщина и двухмесячный ребенок. Водитель ВАЗ-2111 госпитализирован.

Накануне шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии. Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка.

Теги: ДТП, Нижегородская область, погибшие
Материалы по теме
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
Общество
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
Общество
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter