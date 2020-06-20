Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе, на 76 км автодороги Р-158 «Нижний Новгород-Саратов». В результате пострадали пять человек. Четверо из них погибли, один госпитализирован.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России, столкнулись два легковых автомобиля Lada.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону, сообщает о столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2111. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу. Погибли водитель и пассажир ВАЗ-2115, а также пассажиры ВАЗ-2111 — женщина и двухмесячный ребенок. Водитель ВАЗ-2111 госпитализирован.

Накануне шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии. Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка.