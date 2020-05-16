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На Ставрополье три человека погибли в аварии с машиной скорой помощи

Фото: 26gibdd / Instagram
Фото: 26gibdd / Instagram

В Ставропольском крае три человека погибли при столкновении автомобиля скорой помощи и мотоцикла. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным данным, авария произошла около 00:30 мск 16 мая на улице Калинина в Георгиевске. Водитель автомобиля скорой помощи не уступил дорогу мотоциклу Honda при выезде с заправочной станции, в результате чего произошло столкновение и обе машины загорелись.

На месте аварии погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла и 57-летний водитель автомобиля скорой помощи, сообщили в ведомстве. Других пассажиров в машине скорой помощи не было, звуковой сигнал и маяки были отключены.

В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП при перевозке подозреваемого
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

10 мая в Санкт-Петербурге произошла авария с участием полицейского автомобиля. Машина съехала в кювет, когда сотрудники полиции перевозили подозреваемого в похищении человека. В результате ДТП погибли подозреваемый и один из сотрудников полиции, еще один полицейский получил тяжелые травмы.

Теги: Ставропольский край, ДТП, Скорая помощь, новости РБК
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