В Аргентине машина врезалась в здание посольства Китая

Молодой человек намеренно врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает газета Perfil, а также издание Clarin.

По данным Perfil, за рулем Toyota Corolla был 24-летний мужчина. Он признался, что собирался попасть на территорию дипмиссии, однако не смог пробить ворота.

Как сообщает издание, он предположительно страдает психическим расстройством. По информации Perfil, он рассказал в соцсетях, что располагает «правдой о коронавирусе», а потому ему нужно встретится с сотрудниками посольства.