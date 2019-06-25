Автомобиль въехал в ворота посольства США в Сеуле накануне визита Трампа

В ворота посольства США в Сеуле врезался автомобиль. Это произошло накануне визита американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал YTN.

Как передает YTN, инцидент произошел в 17:50 (11:50 мск) 25 июня. По данным телеканала, в результате аварии никто не пострадал.

На месте происшествия был задержан 40-летний водитель Пак Мо. Он объяснил полиции, что машина внезапно поехала прямо к воротам посольства. При осмотре салона автомобиля правоохранительные органы обнаружили десятки газовых баллончиков. Как выяснила полиция, водитель взял автомобиль в аренду. В настоящее время полиция выясняет возможные мотивы его действий.

Инцидент произошел накануне официального визита Трампа в Южную Корею 29–30 июня.