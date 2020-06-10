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Синоптик не исключил «температурные ямы» летом в Москве

В июле и августе в Москве не ожидается всплесков жары, которая наблюдается в последние дни. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает телеканал «Москва 24».

«Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», — сказал Тишковец.

По его словам, до конца лета москвичей ждет температура воздуха в пределах нормы: 20-25 градусов днем и 10-15 градусов ночью. При этом синоптик не исключил «температурные ямы» во второй половине лета. Однако более точные прогнозы можно будет дать только ближе к этому времени.

Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным
Общество
Фото: Иван Макеев / Global Look Press

Ранее в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что к выходным температура воздуха в столичном регионе немного понизиться.

«Если накануне температура воздуха в Москве будет почти под +30 градусов, то уже начиная с субботы температура понизится. К нам придет менее жаркий воздух, и дневная температура будет +20–22 градуса», — заявила она.

Теги: погода, лето, Москва
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