Синоптик предупредил о холодных аномалиях в нескольких регионах России

В ближайшую неделю на Урале и в некоторых регионах Сибири ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях», — сказал Вильфанд. По его словам, в этих регионах температура будет ниже нормы на шесть градусов. Днем воздух будет прогреваться до 20-градусной отметки, а ночные температуры составят плюс 8—9 градусов.

В центре европейской России температура упадет на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели. В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до плюс 10, сообщил Вильфанд.