Гидрометцентр назвал регионы России с экстремальной жарой

Рекордные температурные показатели в эти дни фиксируются на севере азиатской территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чей видеопрогноз публикует метеослужба.

«Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны», — сказал синоптик. По его словам, это необычное явление, когда на севере показатели превышают температуру на юге.

Высокая температура воздуха, как пояснил Вильфанд, вызвана антициклонами, из-за которых столбик термометра поднимался до 25-31 градусов выше ноля.

«На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее», — сообщил метеоролог.