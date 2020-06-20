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Общество ,  
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Гидрометцентр назвал регионы России с экстремальной жарой

Рекордные температурные показатели в эти дни фиксируются на севере азиатской территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, чей видеопрогноз публикует метеослужба.

«Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны», — сказал синоптик. По его словам, это необычное явление, когда на севере показатели превышают температуру на юге.

Высокая температура воздуха, как пояснил Вильфанд, вызвана антициклонами, из-за которых столбик термометра поднимался до 25-31 градусов выше ноля.

«На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее», — сообщил метеоролог.

Синоптики сообщили о погоде в России в июле
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Он спрогнозировал, что в ближайшие дни жаркая погода переместится на Таймыр, в Ямало-Ненецкий автономный округ — там температура превысит 25 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в июле, по предварительным прогнозам, на большей части европейской части страны погода будет достаточно теплой.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в центральной России, в Поволжье и на юге температура воздуха ненамного превысит климатическую норму — в среднем, на 1 градус.

Теги: погода, жара, Роман Вильфанд
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