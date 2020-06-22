Политика , 22 июн, 12:55
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте Кремля.
Церемония посвящена 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Рота Почетного караула прошла торжественным маршем. Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов воинской славы.
В мероприятии участвовали ветераны Великой отечественной войны, учащиеся Московского суворовского военного училища и пансиона воспитанниц Минобороны.
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