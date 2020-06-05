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В Совфеде ответили на предложение японского политолога отдать все Курилы

Предложение японского политолога заявить России претензии на все острова Южно-Курильской гряды является попыткой сорвать любые варианты нормализации отношений между Россией и Японией, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попытка политолога опять поднять антироссийскую истерию в японском обществе. Я думаю, что это контрпродуктивный вариант», — сказал он.

Джабаров напомнил, что по результатам Второй мировой войны все Южные Курильские острова вошли в состав Советского Союза. «Я думаю, что эту тему обсуждать вообще смысла никакого нет», — отметил сенатор.

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Южные Курилы, остров Шикотан<br /> &nbsp;

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков сообщил РБК, что даже если Япония увеличит претензии на Курилы, это ничего не изменит. «Может быть они будут тешить себя мыслью, что сохраняют некую принципиальность, стойкость в этом вопросе, но в реальные решения территориальные это не выльется», — считает Цеков.

В Японии правительство призвали заявить права на все Курильские острова
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Фото: Юрий Мальцев / Reuters

Ранее японский политолог Юкио Касияма предложил правительству страны заявить России претензии на четыре острова Южно-Курильской гряды вместо двух. Он указал, что прежде подход Токио предполагал требование «вернуть» все острова, но в 2020 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что Япония претендует на два острова. Политолог назвал это «вредной и бесплодной» идеей.

Россия и Япония не могут разрешить территориальный спор вокруг южной части Курил более 70 лет. В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о передаче островов Японии не стоит, сама Япония называет острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими северными территориями.

Теги: Курильские острова, Япония, Совфед, новости РБК
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