В Совфеде ответили на предложение японского политолога отдать все Курилы

Предложение японского политолога заявить России претензии на все острова Южно-Курильской гряды является попыткой сорвать любые варианты нормализации отношений между Россией и Японией, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это попытка политолога опять поднять антироссийскую истерию в японском обществе. Я думаю, что это контрпродуктивный вариант», — сказал он.

Джабаров напомнил, что по результатам Второй мировой войны все Южные Курильские острова вошли в состав Советского Союза. «Я думаю, что эту тему обсуждать вообще смысла никакого нет», — отметил сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков сообщил РБК, что даже если Япония увеличит претензии на Курилы, это ничего не изменит. «Может быть они будут тешить себя мыслью, что сохраняют некую принципиальность, стойкость в этом вопросе, но в реальные решения территориальные это не выльется», — считает Цеков.