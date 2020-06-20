Синоптики предупредили жителей России о заморозках

На части территории России ожидается вторжение холодного арктического воздух, в антициклоне в условиях ясного неба и штилевой погоды возможно понижение температуры в Северо-Западном районе, в Карелии и даже на юге Западной Сибири. Об этом сообщила РБК специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений. В принципе ничего экстраординарного нет, самая поздняя дата заморозков, которая наблюдалась, например в Москве — это 12 июня. А для северных районов заморозки могут наблюдаться до конца июня включительно. Это не очень благоприятные погодные условия, но тем не менее не экстраординарные», — рассказала синоптик.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РБК о погоде в России в июле. Согласно предварительному прогнозу, температура чуть выше климатической нормы (в среднем на 1 градус) ожидается в центральной части европейской территории страны, на большей части Поволжья и на юге.

Также теплее обычного будет в Иркутской области и Забайкалье, на западе Амурской области, на большей части Якутии кроме северных районов, в Магаданской области и на Камчатке.