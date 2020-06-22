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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве число заболевших COVID-19 вновь превысило 1 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве выявили 1068 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Таким образом, число заразившихся в столице вновь превысило 1 тыс. человек.

21 июня в городе был зафиксирован самый низкий показатель количества заболевших COVID-19 с 9 апреля — 968 инфицированных.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По состоянию на 22 июня, за сутки в Москве вылечились от коронавируса еще 1114 пациентов. Всего число вылечившихся достигло 136 тыс. 670 человек, уточнила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Еще 20 человек умерли.

Власти Москвы с начала июня начали отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. С 9 июня в городе отменили режим самоизоляции и систему пропусков. Открылись парикмахерские, ветеринарные клиники, фотоателье, агентства по трудоустройству и ряд других организаций. С 16 июня заработали летние веранды ресторанов и кафе. Стоматологические клиники вернулись к оказанию плановой помощи.

При этом в столице сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. С 23 июня, как сообщал мэр Сергей Собянин, должны возобновить работу фитнес-клубы, бассейны, начнут навигацию речные трамвайчики.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: москва, коронавирус
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