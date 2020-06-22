В Москве стартовала акция в честь Дня памяти и скорби

Ежегодная акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, стартовала на Крымской набережной в Москве в 29-й раз. Об этом сообщает ТАСС.

«Парк культуры имени Горького — это любимое место горожан. Сегодня мы решили не приглашать фронтовиков и ветеранов на акцию. За них зажгут свечи наши волонтеры», — сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, всего к акции присоединилось 170 добровольцев, которые до утра будут следить, чтобы ни одна свеча не потухла.

В текущем году формат проведения акции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса решили изменить. В частности, организаторы решили не проводить театрально-концертную программу, а также отменили участие зрителей. При этом у всех желающих будет возможность зажечь памятную свечу на Крымской набережной.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, в текущем году также было решено отказаться от одной из традиций.

«Традиционно вечером 21 июня мы зажигаем 1418 свечей — по количеству дней войны.... Первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом все меньше, а уж тех, кто принял бой тогда, — практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков», — сказал Кибовский.