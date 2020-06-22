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В Москве стартовала акция в честь Дня памяти и скорби

Ежегодная акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, стартовала на Крымской набережной в Москве в 29-й раз. Об этом сообщает ТАСС.

«Парк культуры имени Горького — это любимое место горожан. Сегодня мы решили не приглашать фронтовиков и ветеранов на акцию. За них зажгут свечи наши волонтеры», — сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, всего к акции присоединилось 170 добровольцев, которые до утра будут следить, чтобы ни одна свеча не потухла.
В текущем году формат проведения акции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса решили изменить. В частности, организаторы решили не проводить театрально-концертную программу, а также отменили участие зрителей. При этом у всех желающих будет возможность зажечь памятную свечу на Крымской набережной.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, в текущем году также было решено отказаться от одной из традиций.

«Традиционно вечером 21 июня мы зажигаем 1418 свечей — по количеству дней войны.... Первую свечу зажигал кто-то из фронтовиков, тех ветеранов, кто принял первый бой 22 июня 1941 года. Фронтовиков с каждым годом все меньше, а уж тех, кто принял бой тогда, — практически единицы. В этом году мы решили сменить традицию по согласию с нашим комитетом ветеранов, не рисковать здоровьем наших замечательных фронтовиков», — сказал Кибовский.

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День памяти и скорби отмечается ежегодно в России 22 июня. В этот день в 1941 году немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года как «День памяти защитников Отечества». Современное название получил согласно указу президента России Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года.

В марте текущего года Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня. Памятную акцию планируют проводить во всех российских регионах в 12:15 мск. Именно в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии.

Теги: Москва, День памяти и скорби, акция, Великая Отечественная война
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