Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

Фото: МЧС России / Global Look Press

Депутаты Государственной думы приняли в третьем — окончательном — чтении закон о проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Согласно документу, памятную акцию планируют проводить во всех российских регионах в 12:15 мск. Именно в это время в 1941 году вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении Германии.

Документ дополнит закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

С предложением проводить акцию ежегодно 22 июня в 12:15 мск зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила еще в июле прошлого года. Первое чтение законопроекта состоялось 5 февраля.

По мнению авторов инициативы, введение всероссийской минуты молчания будет напоминанием миру «об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй мировой войне», говорится в пояснительной записке к документу.