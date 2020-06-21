В Госдуме назвали условие объявления 31 декабря выходным днем

Объявить 31 декабря выходным днем может правительство по согласованию с Российской трехсторонней комиссией, сообщил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Его слова передает «РИА Новости».

«Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику», — пояснил Исаев.

Кроме того, Исаев отметил, что не поддерживает предложение сократить новогодние праздники, чтобы компенсировать дни, объявленные нерабочими весной из-за пандемии коронавируса. По его словам, в праздничные дни «дополнительные возможности» получают гостиничный и туристический бизнес, которые пострадали от COVID-19. Также переносы календаря «не идут на пользу обществу», поскольку нарушают планы граждан, указал он.

РБК направил запрос в Минтруд России.