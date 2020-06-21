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В Госдуме назвали условие объявления 31 декабря выходным днем

Объявить 31 декабря выходным днем может правительство по согласованию с Российской трехсторонней комиссией, сообщил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Его слова передает «РИА Новости».

«Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику», — пояснил Исаев.

Кроме того, Исаев отметил, что не поддерживает предложение сократить новогодние праздники, чтобы компенсировать дни, объявленные нерабочими весной из-за пандемии коронавируса. По его словам, в праздничные дни «дополнительные возможности» получают гостиничный и туристический бизнес, которые пострадали от COVID-19. Также переносы календаря «не идут на пользу обществу», поскольку нарушают планы граждан, указал он.

РБК направил запрос в Минтруд России.

Комитет Совфеда не поддержал сокращение новогодних праздников
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Фото: АГН «Москва»

Накануне, 20 июня, сделать 31 декабря выходным предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, следует ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января.

Сократить новогодние праздники ранее предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. По его мнению, каникулы в 2021 году должны быть урезаны до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней из-за пандемии. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству эту инициативу не поддержал.

Теги: новогодние каникулы, выходной день, 31 декабря
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