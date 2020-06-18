Комитет Совфеда не поддержал сокращение новогодних праздников

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году в качестве компенсации дополнительных нерабочих дней, объявленных в 2020-ом из-за коронавируса. Об этом РБК сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

«Это ограничивает конституционное права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии. Нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий неравноценны новогодним праздничным дням», — объяснил он.

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