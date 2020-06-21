Владелец проводившей выставку о Pussy Riot галереи сообщил об обысках

В квартире владельца галереи современного искусства АРТ4 Игоря Маркина проводятся обыски. Об этом Маркин заявил РБК. Ранее он сообщил, что обыски идут в галерее.

«Минут 40 назад мне позвонил следователь, сказал, что он из Следственного комитета. Фамилию не назвал, не назвал причину обыска. Сказал, что есть постановление», — рассказал Маркин.

Маркин пояснил, что квартира находится в том же здании, где располагается галерея. «Там есть дверь из музея в квартиру. [Следователь] сказал, что если ее не откроют, то будут ломать. В квартире никого нет, открыть некому, поэтому ее сломали», — сообщил он. Маркин добавил, что у сотрудницы музея, которая там находится, отобрали телефон и она не выходит на связь.

По словам Маркина, при обыске в самом музее было «человек 15–20, в том числе ОМОН». В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обысках.