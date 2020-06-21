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Владелец проводившей выставку о Pussy Riot галереи сообщил об обысках

В квартире владельца галереи современного искусства АРТ4 Игоря Маркина проводятся обыски. Об этом Маркин заявил РБК. Ранее он сообщил, что обыски идут в галерее.

«Минут 40 назад мне позвонил следователь, сказал, что он из Следственного комитета. Фамилию не назвал, не назвал причину обыска. Сказал, что есть постановление», — рассказал Маркин.

Маркин пояснил, что квартира находится в том же здании, где располагается галерея. «Там есть дверь из музея в квартиру. [Следователь] сказал, что если ее не откроют, то будут ломать. В квартире никого нет, открыть некому, поэтому ее сломали», — сообщил он. Маркин добавил, что у сотрудницы музея, которая там находится, отобрали телефон и она не выходит на связь.

Организовавшая выставку о Pussy Riot галерея в Москве сообщила об обысках
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По словам Маркина, при обыске в самом музее было «человек 15–20, в том числе ОМОН». В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обысках.

Музей современного российского искусства AРT4 располагается в Хлыновском тупике, в центре Москвы. В 2019 году там прошли выставки об истории радикальной арт-группы «Война», а также выставки, посвященные творчеству Pussy Riot, Петра Павленского и Олега Навального.

«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова
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Пётр Верзилов

Ранее 21 июня «Медиазона» сообщила, что в квартире у основателя проекта Петра Верзилова выломали дверь, а после этого он перестал выходить на связь. Петр Верзилов также является активистом Pussy Riot и одним из основателей арт-группы «Война».

Теги: обыск, Москва, новости
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«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова
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Организовавшая выставку о Pussy Riot галерея в Москве сообщила об обысках
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