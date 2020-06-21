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Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции

Режим самоизоляции мог привести к снижению иммунитета, но эта проблема решается с помощью сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок и полноценного ночного сна. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев, передает «РИА Новости».

«Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — отметил Пономарев.

По его словам, ученые обнаружили снижение иммунитета у людей во время режима самоизоляции в результате «многочисленных гермокамерных экспериментов», проведенных в ИМБП при поддержке Российского научного фонда.

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К ослаблению иммунитета могли привести такие факторы как стресс, изменение режима сон-бодрствование и снижение двигательной активности, отметил Пономарев.

Он добавил, что для определения нарушения работы иммунной системы нужен развернутый иммунологический анализ. Однако на это состояние также могут указывать косвенные признаки, например, возникновение герпеса.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что один из признаков ослабления иммунитета — холодные руки и ноги. По ее словам, это свидетельствует об ухудшении кровообращения, что может наблюдаться в начале различных инфекционных заболеваний.

Теги: врач, самоизоляция
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