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Врач предупредил о вреде «прорывного» препарата при легкой форме COVID-19

Лечение легких форм COVID-19 или профилактика заболевания при помощи препарата дексаметазон может нанести вред здоровью пациента. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Ранее британские медики представили результаты применения стероидного препарата дексаметазона для зараженных коронавирусной инфекцией. Они пришли к выводу, что этот препарат снижает на 30% смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал результаты испытаний дексаметазона научным прорывом.

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Тедрос Гебрейесус

«Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — сказал в свою очередь Старобин.

По его словам, действие стероидов угнетает иммунную систему, что может представлять опасность при начальных и легких формах болезни. Врач пояснил, что при использовании таких препаратов заболевание может быстрее развиться из легкой степени в тяжелую.

При этом Старобин заявил, что результаты исследования британских медиков можно назвать обнадеживающими при лечении крайне тяжелых форм коронавируса. В таких случаях иммуноподавляющий эффект стероидов оказывается полезным.

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Фото: Biocad / ТАСС

«Тяжелые формы COVID-19 опираются с точки зрения патофизиологии на то, что есть воспалительный процесс, вызванный самим вирусом, и реакция на него преувеличенная, приумноженная реакция иммунной системы организма. И эта вот умноженная реакция может привести к тому, что появляется недостаточность разных органов, начиная от дыхательной системы и всех остальных, поэтому больные умирают», — отметил он.

При этом медик добавил, что пока рано говорить об однозначно хороших результатах применения дексаметазона при тяжелых случаях заболевания, так как в исследованиях препарата принимало участие небольшое количество людей.

Теги: лекарство, коронавирус
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