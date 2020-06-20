Врач предупредил о вреде «прорывного» препарата при легкой форме COVID-19
Лечение легких форм COVID-19 или профилактика заболевания при помощи препарата дексаметазон может нанести вред здоровью пациента. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.
Ранее британские медики представили результаты применения стероидного препарата дексаметазона для зараженных коронавирусной инфекцией. Они пришли к выводу, что этот препарат снижает на 30% смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал результаты испытаний дексаметазона научным прорывом.
«Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — сказал в свою очередь Старобин.