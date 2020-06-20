Врач предупредил о вреде «прорывного» препарата при легкой форме COVID-19

По его словам, действие стероидов угнетает иммунную систему, что может представлять опасность при начальных и легких формах болезни. Врач пояснил, что при использовании таких препаратов заболевание может быстрее развиться из легкой степени в тяжелую.

При этом Старобин заявил, что результаты исследования британских медиков можно назвать обнадеживающими при лечении крайне тяжелых форм коронавируса. В таких случаях иммуноподавляющий эффект стероидов оказывается полезным.

«Тяжелые формы COVID-19 опираются с точки зрения патофизиологии на то, что есть воспалительный процесс, вызванный самим вирусом, и реакция на него преувеличенная, приумноженная реакция иммунной системы организма. И эта вот умноженная реакция может привести к тому, что появляется недостаточность разных органов, начиная от дыхательной системы и всех остальных, поэтому больные умирают», — отметил он.

При этом медик добавил, что пока рано говорить об однозначно хороших результатах применения дексаметазона при тяжелых случаях заболевания, так как в исследованиях препарата принимало участие небольшое количество людей.