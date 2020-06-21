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Технологии и медиа ,  
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Американцы испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

В США прошли испытания авиабомбы StormBreaker, которая входит в в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Об этом сообщает Forbes.

На этой неделе истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу во время испытаний. StormBreaker отличает интеллектуальная система автоматического наведения, которая позволяет ей отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели самостоятельно.

StormBreaker может поражать движущиеся цели, транспортные средства, танки противника в плохую погоду, в дыму и даже в полной темноте.

Майк Джарретт, вице-президент компании Raytheon Air Warfare Systems, разрабатывающей бомбу, ранее говорил, что StormBreaker «изменит правила игры», поскольку способна сама находить и поражать цели.

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Предполагается, что авиабомбой будут оснащать истребители-невидимки F-35 Lightning II, F-15E и Super Hornet, а также бомбардировщики B-52, B-1B и B-2. За счет небольшого веса снаряда — 250 фунтов (около 113 кг) — истребители могут взять на борт более 20 авиабомб, а бомбардировщики — почти сотню. Испытания нового оружия планируется завершить до конца 2020 года.

Ранее в июне во время испытания новой американской гиперзвуковой ракеты произошел инцидент — в ходе летных испытаний на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния снаряд случайно отделился от бомбардировщика B-52 и упал на землю.

Теги: бомба, США, испытания
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