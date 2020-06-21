Американцы испытали новую авиабомбу комплекса «Золотая Орда»

В США прошли испытания авиабомбы StormBreaker, которая входит в в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Об этом сообщает Forbes.

На этой неделе истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу во время испытаний. StormBreaker отличает интеллектуальная система автоматического наведения, которая позволяет ей отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели самостоятельно.

StormBreaker может поражать движущиеся цели, транспортные средства, танки противника в плохую погоду, в дыму и даже в полной темноте.

Майк Джарретт, вице-президент компании Raytheon Air Warfare Systems, разрабатывающей бомбу, ранее говорил, что StormBreaker «изменит правила игры», поскольку способна сама находить и поражать цели.