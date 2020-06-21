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Под Калиниградом произошел пожар в детском доме

В Калининградской области в ночь на 21 июня произошел пожар в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила в диспетчерскую в полночь по местному времени (1:00 мск) из города Зеленоградск в 20 км от Калининграда.

Пожар начался в пристройке спортивного зала в центре помощи детям «Наш дом». Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили задымление на третьем этаже учебного здания над спортивным залом — там загорелась кровля на площади 60 кв м.

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Фото: Марьино / Vk

Позже в МЧС уточнили, что пламя охватило чердак пристройки и вышло на крышу. Огонь распространился на площади в 150 кв. м. В тушении пожара участвуют более 40 человек и семь единиц техники.

Из здания были эвакуированы дети и персонал учреждения. Пострадавших среди них нет.

В середине июня в Санкт-Петербурге загорелось здание Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева.

Пожар начался на четвертом этаже, огонь охватил площадь в 10 кв. м. Люди эвакуировались из здания самостоятельно еще до прибытия сотрудников МЧС. Пожар в итоге ликвидировали за полчаса.

Теги: Калининградская область, пожар, детский дом
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