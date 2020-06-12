Общество , 0 Поделиться Поделиться В Петербурге загорелся психоневрологический институт

Пожар возник на четвертом этаже Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по городу.



«По прибытии наблюдается выход дыма из окон третьего этажа. Здание четырехэтажное, третьей степени огнестойкости. Проведенной разведкой установлено, что на четвертом этаже горит помещение на площади 10 кв. м. Пострадавших нет, люди выведены до прибытия», — сообщили в ведомстве.



По данным МЧС, пожар локализован и ликвидирован в течении получаса.