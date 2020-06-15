В парке 850-летия Москвы произошел пожар

Фото: Марьино / Vk

В столице на территории парка 850-летия Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по Москве.

«Наши подразделения прибыли, обнаружили очаг на территории парка. В 20:55 он был ликвидирован», — добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, очаг возгорания был обнаружен по адресу: Чагинская пойма, ул. Капотня. «Что именно горело, а также площадь пожара, уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе.

В сообщении на сайте МЧС также говорится, что информация о принадлежности места возгорания к Московскому нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ), расположенному в Капотне, не соответствует действительности. РБК направил запрос в Московский нефтеперерабатывающий завод.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах столицы, произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих «Мосводостоку» на территории парка. По его словам, после ликвидации пожара происходит утечка дизтоплива из коллекторов, на месте утечки разместили боновые заграждения.