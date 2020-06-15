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Общество ,  
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В парке 850-летия Москвы произошел пожар

Фото: Марьино / Vk
Фото: Марьино / Vk

В столице на территории парка 850-летия Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по Москве.

«Наши подразделения прибыли, обнаружили очаг на территории парка. В 20:55 он был ликвидирован», — добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, очаг возгорания был обнаружен по адресу: Чагинская пойма, ул. Капотня. «Что именно горело, а также площадь пожара, уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — добавили в пресс-службе.

В сообщении на сайте МЧС также говорится, что информация о принадлежности места возгорания к Московскому нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ), расположенному в Капотне, не соответствует действительности. РБК направил запрос в Московский нефтеперерабатывающий завод.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах столицы, произошло возгорание нефтепродуктов в двух коллекторах, принадлежащих «Мосводостоку» на территории парка. По его словам, после ликвидации пожара происходит утечка дизтоплива из коллекторов, на месте утечки разместили боновые заграждения.

«ГУП «Мосводосток» не владеет информацией об инциденте в парке», — сообщили РБК в пресс-службе «Мосводостока».

Ранее видео с черным дымом на территории парка опубликовал Telegram-канал Mash. «Есть вероятность, что причиной пожара могла стать утечка горючих материалов», — говорится в публикации Telegram-канала.

Теги: новости, пожар
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