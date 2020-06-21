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Пандемия коронавируса ,  
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Кадыров раскрыл результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Тестирование на антитела к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова показало, что он не болел COVID-19. Об этом он написал «ВКонтакте».

По его словам, в субботу он встречался с участниками республиканской сборной команды КВН. Они предположили, что многие из них уже переболели коронавирусной инфекции, поэтому они решили вместе сделать тестирование на антитела.

«Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, — от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы ЧР», — сообщил Кадыров.

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Итоги тестирования показали, что 80% сдавших анализы уже переболели COVID-19. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — резюмировал глава Чечни.

В конце мая появилась информация, что Кадыров заразился коронавирусом. После этого спикер республиканского парламента Магомед Даудов заявил, что эти сведения являются неверными.

Позже глава Чечни сообщил, что он «абсолютно здоровый человек». При этом он не исключал собственного заражения коронавирусом.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Рамзан Кадыров, коронавирус, тест
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