Трамп отверг причастность к отставке обвинявшего его адвокатов прокурора

До этого глава Минюста Уильям Барр заявлял, что Джеффри Берман уволен по инициативе американского президента. Берман занимался расследованиями против соратников Трампа

Джеффри Берман (Фото: Kevin Hagen / AP)

Дональд Трамп не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента. Об этом сообщает Bloomberg.

«Генеральный прокурор Барр работает над этим. Это его полномочия, а не мои. Но у нас очень способный генеральный прокурор, так что это все в его руках. Я не имею к этому отношения», — заявил Трамп перед приуроченным к предвыборной кампании мероприятием в Оклахоме.

По данным New York Times, в пятницу, 19 июня, глава Минюста США Уильям Барр объявил, что Берман покидает свой пост, а его место займет председатель федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон, которого издание называет знакомым Трампа.

Однако прокурор из Манхэттена отказался добровольно покидать занимаемую должность. Он написал в Twitter, что не подавал в отставку и не собирается этого делать. «Я был назначен судьями суда США по Южному округу Нью-Йорка и сложу полномочия, когда Сенат утвердит кандидатуру, предложенную президентом», — написал Берман. Он добавил, что до этого момента все начатые им расследования будут продолжаться.