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Трамп отверг причастность к отставке обвинявшего его адвокатов прокурора

До этого глава Минюста Уильям Барр заявлял, что Джеффри Берман уволен по инициативе американского президента. Берман занимался расследованиями против соратников Трампа
Джеффри Берман
Джеффри Берман (Фото: Kevin Hagen / AP)

Дональд Трамп не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента. Об этом сообщает Bloomberg.

«Генеральный прокурор Барр работает над этим. Это его полномочия, а не мои. Но у нас очень способный генеральный прокурор, так что это все в его руках. Я не имею к этому отношения», — заявил Трамп перед приуроченным к предвыборной кампании мероприятием в Оклахоме.

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Фото: Leah Millis / Reuters

По данным New York Times, в пятницу, 19 июня, глава Минюста США Уильям Барр объявил, что Берман покидает свой пост, а его место займет председатель федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон, которого издание называет знакомым Трампа.

Однако прокурор из Манхэттена отказался добровольно покидать занимаемую должность. Он написал в Twitter, что не подавал в отставку и не собирается этого делать. «Я был назначен судьями суда США по Южному округу Нью-Йорка и сложу полномочия, когда Сенат утвердит кандидатуру, предложенную президентом», — написал Берман. Он добавил, что до этого момента все начатые им расследования будут продолжаться.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

Как пишет NYT, после этого Барр направил Берману письмо, в котором сообщил, что тот отстранен по инициативе Трампа. «Поскольку вы заявили, что не собираетесь уходить в отставку, я попросил президента отстранить вас с сегодняшнего дня, и он сделал это», — говорится в письме.

При этом глава Минюста уточнил, что временно исполняющим обязанности федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка будет заместитель Бермана Одри Штраусс.

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Джеффри Берман курировал несколько расследований в отношении соратников Трампа. В частности, он занимался делом Майкла Коэна — личного адвоката президента, которого приговорили к трем годам заключения за нецелевое расходование средств предвыборной компании.

Кроме того, Берман возглавлял расследование против Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейе — партнеров другого адвоката Трампа Рудольфа Джулианни. По мнению прокурора, они помогали добиться от Киева помощи в расследовании украинской деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и главного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Дональд Трамп, прокурор, США
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