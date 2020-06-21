В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.

Экстренные службы были вызваны на место происшествия в парке Форбери гарденс в центре Рединга около 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным газеты, злоумышленник напал на группу из десяти человек, которые отдыхали в парке. Он наносил удары в шею и руки. Затем он направился к другой группе. Увидев, что люди вокруг начали разбегаться, нападавший выбежал из парка.

В результате инцидента погибли три человека. Еще двое, по меньшей мере, получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии в Королевскую больницу графства Беркшир. Они находятся в реанимации.

Позже в полиции сообщили, что арестовали подозреваемого в нападении мужчину. Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как террористический акт. Telegraph со ссылкой на источник в службе безопасности сообщает, что задержанный — уроженец Ливии.