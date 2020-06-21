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Общество ,  
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В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще, как минимум двое пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.

Экстренные службы были вызваны на место происшествия в парке Форбери гарденс в центре Рединга около 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным газеты, злоумышленник напал на группу из десяти человек, которые отдыхали в парке. Он наносил удары в шею и руки. Затем он направился к другой группе. Увидев, что люди вокруг начали разбегаться, нападавший выбежал из парка.

В результате инцидента погибли три человека. Еще двое, по меньшей мере, получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии в Королевскую больницу графства Беркшир. Они находятся в реанимации.

Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих
Общество
Фото: Conflits_FR / Twitter

Позже в полиции сообщили, что арестовали подозреваемого в нападении мужчину. Правоохранительные органы рассматривают произошедшее как террористический акт. Telegraph со ссылкой на источник в службе безопасности сообщает, что задержанный — уроженец Ливии.

Ранее 10 июня в Бразилии мужчина с ножом напал на главный офис крупнейшего в стране телеканала Globo. Нападавший ворвался в офис телеканала в Рио-де-Жанейро днем и взял в заложники репортера.

Он требовал встречи с одной из журналисток телеканала. Прибывшая на место полиция освободила заложника и задержала мужчину. По предварительным данным, нападавший страдает психическим расстройством, а инцидент не имеет политической подоплеки.

Теги: Великобритания, нападение, жертвы
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Мужчина с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала
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Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих
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