Мужчина с ножом напал на офис крупнейшего бразильского телеканала

Вооруженный ножом мужчина напал на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo, расположенный в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает портал G1.

Инцидент произошел днем 10 июня. Нападавший взял в заложники репортёра Марину Араужо и потребовал встречи с журналисткой Ренатой Вашконселлуш.

На место происшествия прибыла полиция. В скором времени заложница была освобождена, а нападавший был задержан.

По данным портала, нападавший страдает психическим расстройством, происшествие не имело политической подоплеки.

В начале апреля вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции. В результате погибли два человека погибли, пять получили ранения.