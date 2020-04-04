Во Франции неизвестный напал на прохожих с ножом

Фото: Conflits_FR / Twitter

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции. Как пишет Le Monde со ссылкой на источники, два человека погибли, пятеро получили ранения.

Источник AFP сообщил, что предполагаемый преступник – беженец из Судана, его задержали.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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