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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, следует из прогностической карты Гидрометцентра.



«Оранжевый» уровень означает опасную погоду, при которой возможны стихийные бедствия и существует вероятность нанесения ущерба. Предупреждение будет действовать до 22:00 мск субботы, 20 июня.

Кроме того, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Действие предупреждения сохранится также до 22:00 мск 20 июня.

Накануне о сильном дожде, грозе и порывистом ветре до 15–20 м/с предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве рекомендовали не совершать поездок на личном транспорте и соблюдать дистанцию на дорогах.

Ранее 20 июня в Москве перекрыли некоторые дороги из-за подтоплений. В частности, под водой оказались участки дорог в Колпачном переулке, на проспекте Вернадского, Варшавском шоссе и на Мичуринском проспекте. Позднее все большие подтопления на дорогах Москвы ликвидировали.

