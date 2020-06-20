МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Сильный дождь с грозой и градом ожидается в Москве 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий ведомство рекомендовало отказаться от поездок на личном транспорте, а также призвало автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как отметило МЧС, грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к возникновению ДТП. Также спасатели напомнили об опасности нахождения у водоемов во время грозы.

Находясь на улице при усилении ветра, следует укрыться в капитальных строениях. В ведомстве рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и призвали не прятаться от дождя под деревьями. Автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили спасатели.

Ранее о грозе и ветре в Москве предупредили синоптики Росгидромета. По их прогнозу, 20 июня в столицу придет активный холодный атмосферный фронт с северо-западного направления. Температура в Москве составит плюс 26-28 градусов, а по области — плюс 24-29 градусов. Изменится также направление ветра.