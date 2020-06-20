ЦОДД предупредил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

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Из-за дождя в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам перекрыто. Об этом сообщает столичный центр организации дорожного движения в Twitter.

Так, проезжую часть подтопило на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение идет только по левым рядам. Кроме того, из-за подтопления движение в обоих направлениях перекрыли на улице Подольских Курсантов и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции «Бирюлево-товарная».

Также движение в Москве из-за скопления вод перекрыли на улице Никулинская и на Востряковском проезде. На проспекте Вернадского и улице Покрышкина подтопило прохожую часть.

По информации департамента транспорта Москвы, проезжая часть оказалось в воде также в Колпачном переулке, на Мичуринском проспекте и в Проектируемом проезде 2309 в Хамовниках. Позднее в ведомстве сообщили, что Колпачном переулке, а также в Востряковском проезде воду убрали, движение там восстановлено.