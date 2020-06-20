Военные эксперты оценили возможность «удара» США по России через Арктику

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (Фото: US Air Force / Flickr)

Сейчас в Арктике создана общая система освещения надводной и подводной обстановки, сообщил в разговоре с РБК военный эксперт Виктор Мураховский.

«Она еще не полностью сконфигурирована, но работа идет», — рассказал эксперт. По его словам, благодаря этой системе Россия «надежно обнаруживает» взлет стратегических бомбардировщиков и пуски межконтинентальных и баллистических ракет.

Мураховский отметил, что в советское время на северных границах было сплошное радиолокационное поле, а радиолокационная станция располагались в том числе и на полярных островах.

«Понятно, что после развала СССР было многое закрыто, эвакуировано, и так далее. Сейчас, что касается системы предупреждения ракетного нападения — это направление тоже перекрыто такими станциями», — рассказал Мураховский. При этом радиолокационные станции противоракетной обороны не полностью перекрывают направление, а только отдельные участки, уточнил эксперт.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с РБК отметил, что США нарастили свои возможности под нанесение дальних ракетных ударов по территории России