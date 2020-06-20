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Военные эксперты оценили возможность «удара» США по России через Арктику

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress (Фото: US Air Force / Flickr)

Сейчас в Арктике создана общая система освещения надводной и подводной обстановки, сообщил в разговоре с РБК военный эксперт Виктор Мураховский.

«Она еще не полностью сконфигурирована, но работа идет», — рассказал эксперт. По его словам, благодаря этой системе Россия «надежно обнаруживает» взлет стратегических бомбардировщиков и пуски межконтинентальных и баллистических ракет.

Мураховский отметил, что в советское время на северных границах было сплошное радиолокационное поле, а радиолокационная станция располагались в том числе и на полярных островах.

«Понятно, что после развала СССР было многое закрыто, эвакуировано, и так далее. Сейчас, что касается системы предупреждения ракетного нападения — это направление тоже перекрыто такими станциями», — рассказал Мураховский. При этом радиолокационные станции противоракетной обороны не полностью перекрывают направление, а только отдельные участки, уточнил эксперт.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в беседе с РБК отметил, что США нарастили свои возможности под нанесение дальних ракетных ударов по территории России

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«Еще со времен Холодной войны Пентагоном была разработана операция американского удара по Советскому союзу именно через арктический воздушно-космический коридор. Эта операция рассекречена и ее название «Гигантское копье». Но собственно за прошедшие годы ничего в планах Пентагона не изменилось, а американцы лишь нарастили свои возможности под нанесение дальних ракетных ударов по нашей территории» — заявил Коротченко.

Эксперт отметил, что в Арктике невозможны широкомасштабные наступательные операции с использованием сухопутных сил, а навигация ограничена коротким полярным летом. «Основная опасность — это удар крылатыми ракетами авиационного базирования, а также крылатыми ракетами морского базирования, носителями которых выступают атомные подводные лодки США», — сказал Коротченко.

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По его словам, в последние годы наблюдается активизация в Арктике американцев и канадцев. «В мае здесь была проведена впервые группа кораблей ВМС США и Великобритании», — добавил эксперт. «Все эти корабли были носителями крылатых ракет, и отрабатывались учебно-боевые задачи по нанесению ударов по объектам на территории России», — рассказал Коротченко.

«В целом, мы можем сказать, что реальная опасность удара существует, но она нейтрализуется нашими возможностями ПВО», — заключил Коротченко.

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Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил газете«Известия», что кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Вашингтон «прорабатывает нанесение ударов по нашей стране».

Теги: ПВО, Арктика, новости
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