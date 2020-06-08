Украинские военные эксперты назвали способ США нанести удар по Сибири

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress способны нанести удар по территории России, не заходя на защищаемую с помощью зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» территорию, говорится в статье на сайте украинского консалтингового агентства Defense Express.

По мнению автора публикации, дальности полета крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER, которая способна поражать цели на расстоянии 980 км, и AGM-86 °C CALCM с дальностью полета 1,2 тыс. км хватит, чтобы поразить «основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», в частности для удара по арктическим базам России или по инфраструктуре Северного морского пути.

Кроме того, говорится в статье, пуск этих крылатых ракет можно провести с американских бомбардировщиков, не входя в зону действия новейшего российского ЗРК С-400. «Дальность обнаружения этой системы указана 600 км, а уничтожение целей — 400 км», — отмечает Defense Express.

Четыре бомбардировщика B-52H вылетели с базы Майнот в Северной Дакоте 3 июня, говорится в сообщении Европейского командования Вооруженных сил США. B-52H совершили полет над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Во время многочасового полета самолеты-танкеры KC-135, вылетевшие из Великобритании и с Аляски, провели дозаправку американских бомбардировщиков, часть пути их также сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35.