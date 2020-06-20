В Тюменской области сняли запрет на посещение парков и кафе

Запрет на посещение парков, скверов, кафе и летних веранд, введенный в Тюменской области из-за пандемии коронавируса, будет снят с 22 июня. Об этом сообщил глава региона Александр Моор. Его обращение опубликовано на сайте регионального правительства.

«С понедельника, 22 июня, в регионе открываются для посещения общественные пространства — парки, скверы, набережная в Тюмени. Разрешается работа предприятий общественного питания на открытом воздухе», — сказал Моор.

По его словам, с 22 июня также будут разблокированы транспортные карты людей с хроническими заболеваниями и жителей в возрасте 65 и старше. Данное решение глава региона объяснил возвращением медицинских учреждений к оказанию плановых услуг, которые наиболее востребованы именно представителями данной категории.

При этом для пожилых жителей сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции. Также до 28 июня жители региона должны будут соблюдать масочный режим и режим социальной дистанции, отметил губернатор.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Тюменской области выявлено 2529 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1503 человека. Умерли 16 человек.