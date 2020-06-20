Губернатор ЯНАО продлил действие режима самоизоляции до 30 июня

Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ (Фото: официальный сайт города Салехард)

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов подписал постановление, продлевающее действие режима самоизоляции в регионе до 30 июня. Документ опубликован на сайте правительства ЯНАО.

Согласно постановлению, жителям региона предписано не покидать места проживания (пребывания). Также сохраняются требования о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена, продолжат работу с соблюдением повышенных мер предосторожности.

С 2 июня в ЯНАО возобновили возможность регистрации браков в отделах ЗАГС. При этом на церемонии разрешили присутствовать только молодоженам. Согласно требованиям, они должны соблюдать санитарно-гигиенические требования.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 июня, в ЯНАО выявлено 3834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1733 человека. Умерли 22 человека.