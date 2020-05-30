Губернатор ЯНАО продлил действие режима повышенной готовности до 14 июня

Дмитрий Артюхов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов подписал постановление, продлевающее действие режима повышенной готовности в регионе до 14 июня. Документ опубликован на сайте правительства ЯНАО.

Согласно постановлению жители региона по-прежнему должны соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию при нахождении в любых помещениях, в том числе в общественном транспорте. Также меры предосторожности должны соблюдать организации, деятельность которых не была приостановлена в период пандемии.

С 2 июня в регионе будет возобновлена государственная регистрация браков в отделах ЗАГС. На церемонии смогут присутствовать только молодожены. Они должны будут соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Для граждан старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, также сохранились прежние условия самоизоляции. Им пока можно покидать свои дома только в экстренных случаях. Если человек вынужден выйти на улицу, он обязан надевать маску и сохранять дистанцию до других людей не менее 1,5 м.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в ЯНАО за все время было выявлено 2310 случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 953 человека. Умерли девять человек.