Росгидромет предупредил москвичей о грозе и ветре 19 и 20 июня

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Синоптики Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустили штормовое предупреждение из-за жаркой погоды в столице 19 июня, сообщается на сайте Росгидромета.

До 19:00 в пятницу, 19 июня, в Москве будет очень жарко, воздух прогреется до +30...+31 градусов, в Московской области будет от 26 до 31 градусов тепла. Однако кое-где пройдет гроза. «Местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный», — говорится на сайте Росгидромета.

Скорость ветра достигнет 3–8 м/с, при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В субботу, 20 июня, в столицу придет активный холодный атмосферный фронт с северо-западного направления, хотя будет по-прежнему тепло. Температура в Москве составит +26…+28, по области +24…+29 градусов. Изменится также направление ветра.