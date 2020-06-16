В Москве из-за аномальной жары выпустят штормовые предупреждения

В Москве из-за аномальной жары в течение этой недели будут выпускаться штормовые предупреждения. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Для Москвы температура выше 30 градусов является опасным явлением, потому что она негативно влияет на достаточно большое количество людей. И для этих случаев выпускаются штормовые предупреждения», — рассказал Вильфанд. По его словам, такие предупреждения нужны, чтобы принимать необходимые меры, например, включать кондиционеры в помещениях, а пожилым людям — меньше выходить на улицу.

Синоптик добавил, что в течение этой недели, до субботы включительно, температура будет превышать норму на 5–7 градусов. «И в течение этого периода нужно готовится к тому, что будут выпускаться штормпредупреждения», — пояснил он.

В разговоре с ТАСС Вильфанд уточнил, что температура в Москве повысится до 30–31 градуса в ближайшие часы.