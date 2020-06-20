СМИ узнали о непригодности украинских самоходных минометов

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна «Укроборонпром» партию самоходных минометов «Барс-8ММК», поступивших на вооружение, так как данные орудия оказались непригодными для эксплуатации. Об этом сообщает издание Defence Express.

ВСУ Украины получили партию минометов еще осенью 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Однако, как утверждает издание, 120-мм минометы были поставлены с некондиционными стволами и не имели таблиц стрельбы.

Вместо десантно-штурмовых бригад орудия были отправлены на базу хранения в поселке Оржев.

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