На Украине испытали новый минометный комплекс «Барс»

На полигоне прошли испытания нового мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК», сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовка к стрельбе из походного положения — всего 1 минута», — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях.

По его словам, экипаж машины состоит из трех человек, в боекомплекте у комплекса есть 60 мин. Турчинов отметил, что «Барс-8ММК» может покинуть свою огневую позицию за 20 сек., чтобы уйти от ответных выстрелов.

Секретарь СНБО также заявил, что мобильный минометный комплекс поступит на вооружение Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.