СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре под Саратовом

Следственные органы следственного управления СК России по Саратовской области организовали доследственную проверку по факту гибели двух женщин при пожаре в селе Розовка Краснокутского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, пожар произошел 19 июня в частном доме, где проживала семья из трех человек. Вечером глава семьи лег спать в летней кухне. Дома также оставались его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь. Примерно в 02:30 (01:30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Он выбежал на улицу и увидел, что дом загорелся. Из-за того, что дверь дома была заперта изнутри, оперативно попасть внутрь он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. На место происшествия прибыли спасатели и локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Для определения причины смерти женщин назначены судебно-медицинские исследования.

6 июня при пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.