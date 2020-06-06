При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

При пожаре в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области погибли пять человек, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, погибли четверо детей и один взрослый. Еще один человек госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, по предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

«Семья была многодетной и социально проблемной, родители злоупотребляли алкоголем, жили на социальные выплаты на детей», — сказал собеседник агентства. По его данным, пять детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями.

В Санкт-Петербурге 3 июня при пожаре в Выборгском районе погибли четыре человека. По данным управления МЧС, в двухкомнатной квартире загорелись вещи на площади 18 кв. м. К тушению привлекались 22 человека личного состава и семь единиц техники.