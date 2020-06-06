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СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Иркутской области

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар в Иркутской области, при котором погибли пять человек, мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома», — отметили в СК. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В СК сообщили, что пожар произошел ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района. Погибли пять человек: четверо детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления и выбежала на улицу за помощью, однако спасти никого не удалось. Женщину госпитализировали с ожогами.

При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей
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По данным следствия, семья состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщил «Интерфаксу» информированный источник, по предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

По словам собеседника агентства, семья была неблагополучной: родители злоупотребляли алкоголем и жили на социальные выплаты на детей. Он добавил, что пять детей находились на воспитании родственников, еще четверо проживали с родителями.

Теги: пожар, Следственный комитет, Иркутская область
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