СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Иркутской области

Фото: МЧС России

Пожар в Иркутской области, при котором погибли пять человек, мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, возгорание началось с веранды жилого дома», — отметили в СК. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В СК сообщили, что пожар произошел ночью 6 июня в селе Баргадай Зиминского района. Погибли пять человек: четверо детей в возрасте от одного до шести лет, а также их отец. Мать детей проснулась от задымления и выбежала на улицу за помощью, однако спасти никого не удалось. Женщину госпитализировали с ожогами.

По данным следствия, семья состояла на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.