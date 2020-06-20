В МЧС сообщили о дезинфекции 3,5 тыс. медучреждений России

МЧС России с начала апреля продезинфицировало более 3,5 тыс. лечебных учреждений, 2,7 тыс. образовательных учреждений и 15,7 тыс. объектов социального обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо этого, МЧС обработало 31,4 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, 6 тыс. км дорог и более 90 тыс. единиц техники, отметили в министерстве.

Тщательная дезинфекция проводится на крупных транспортных объектах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге несколько раз обрабатывали железнодорожные вокзалы.

Ранее столичный департамент транспорта опубликовал приказ, согласно которому операторы такси в Москве должны обеспечить дезинфекцию автомобиля после каждого выполненного заказа. Также операторов обязали ежедневно мыть и дезинфицировать машины на специализированных пунктах и обеспечить водителей одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и антисептиками для рук.