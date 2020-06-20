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Пандемия коронавируса ,  
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США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах

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Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе отметили, что отказ направлен на поддержание паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями. Ведомство также подчеркнуло, что приказ министерства «является исключительно процедурным вопросом» и его не следует рассматривать как эскалацию со стороны Вашингтона.

Ранее министерство пригрозило китайским авиаперевозчикам запретом совершать пассажирские рейсы в страну с 16 июня. Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиакомпаниям, которые сократили число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса, вернуться к прежнему режиму работы с 1 июня. 

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
Политика
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Однако впоследствии Китай смягчил ограничения и разрешил американским авиакомпаниям выполнять четыре пассажирских рейса между странами в неделю. Это касается Delta Air Lines и United Airlines, уточняет Reuters. После этого Минтранс США принял аналогичное решение в отношении авиакомпаний из Китая. 

На фоне пандемии коронавируса авиаперевозчики во всем мире начали отменять полеты в Китай в конце января. В марте управление гражданской авиации КНР (CAAC) потребовало от китайских авиакомпаний сохранить только один маршрут с каждой страной и выполнять не более одного рейса в неделю, а от зарубежных — выполнять не больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта.

Теги: авиакомпании, Китай, США
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