США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

Запрет китайским авиаперевозчикам совершать пассажирские рейсы в Соединенные Штаты должен вступить в силу 16 июня, но эту дату могут перенести на более ранний срок

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта от 3 июня. В документе отмечается, что запрет вступает в силу с 16 июня, однако эту дату могут перенести на более ранний срок.

Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы — им пришлось сократить число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. «Неспособность властей Китая одобрить запрос является нарушением нашего соглашения о воздушном транспорте», — говорится в документе ведомства

Приказ Минтранса затрагивает авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines, уточняется в документе.

Возобновить полеты в Китай в июне хотели американские Delta Air Lines и United Airlines, сообщает Reuters. Минтранс США отмечает, что Пекин по-прежнему не может сказать, когда позволит американским перевозчикам восстановить регулярные пассажирские рейсы.