В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

В Бразилии зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Минздрава страны.

Согласно этой статистике, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 032 913 человек. За последние сутки выявили 54 771 новый случай заражения. Это самый большой суточный прирост заболевших. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня, когда в Бразилии за день выявили 34 918 новых случаев коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в Бразилии скончались 48 954 человека с COVID-19, выздоровели 507 200 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на первом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией находятся США (2 218 457 заболевших). Следом идет Бразилия, а третью строчку занимает Россия (568 292). Число заболевших по всему миру превысило 8,6 млн человек.