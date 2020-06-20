Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге Общество, 03:18 США предложили включить в договор СНВ весь ядерный арсенал России и Китая Политика, 03:01 В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн Общество, 02:31 СМИ сообщили о продаже дома Илона Маска за $29 млн Общество, 02:18 Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области Общество, 01:39 Нарышкин заявил о невозможности управлять миром из Вашингтона Политика, 01:09 Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома Политика, 00:59 В Бундестаге потребовали от Меркель свернуть Nord Stream 2 из-за убийства Политика, 00:42 В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров Политика, 00:33 Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие РБК и Промсвязьбанк, 19 июн, 23:57 Власти Украины объявили о начале второй волны коронавируса Общество, 19 июн, 23:54 В Москве умерли 34 человека с коронавирусом Общество, 19 июн, 23:24 Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн Общество, 19 июн, 23:20 Собянин сообщил о забронированных на месяц вперед летних верандах в Общество, 19 июн, 23:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

В Бразилии зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Минздрава страны.

Согласно этой статистике, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 032 913 человек. За последние сутки выявили 54 771 новый случай заражения. Это самый большой суточный прирост заболевших. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня, когда в Бразилии за день выявили 34 918 новых случаев коронавирусной инфекции.

С начала эпидемии в Бразилии скончались 48 954 человека с COVID-19, выздоровели 507 200 человек.

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 8 млн
Общество
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

По данным Университета Джонса Хопкинса, на первом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией находятся США (2 218 457 заболевших). Следом идет Бразилия, а третью строчку занимает Россия (568 292). Число заболевших по всему миру превысило 8,6 млн человек.

По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения COVID-19. Гебрейесус отметил, что многие люди уже устали от самоизоляции, однако вирус все еще опасен и быстро распространяется.

Теги: Бразилия, коронавирус
Материалы по теме
ВОЗ сообщила о 8 млн зараженных COVID-19 в мире
Общество
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 8 млн
Общество
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter