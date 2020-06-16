Число зараженных COVID-19 в мире превысило 8 млн

Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире перешагнуло отметку 8 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего вирус диагностировали у 8 003 021 человек.

Первое место по количеству зараженных занимают США — положительный тест на коронавирус там сдали более 2,1 млн человек. На втором месте Бразилия (888,2 тыс.), на третьем — Россия (537,2 тыс. по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом), на четвертом — Индия (332,4 тыс.), замыкает пятерку лидеров Британия (298,3 тыс.).

Всего в мире после заражения коронавирусом умерли 435 662 тыс. человек. Более трети всех смертей (116 114) приходятся на США, за ними идут Бразилия (43 959), Британия (41 821), Италия (34 371) и Франция (29 439). По уровню смертности Россия находится во втором десятке стран.

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