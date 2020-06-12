Песков посоветовал детям читать воспоминания Илона Маска и классику

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Современной молодежи следует читать отечественную и иностранную классику, а также воспоминания основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков участникам движения «Юнармия» в ходе акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!», трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

«Если говорить о современности, почитайте воспоминания Илона Маска. <…> Это важно, чтобы понимать, как появляются новые идеи, как они реализуются, с какими трудностями», — сказал Песков.

Он добавил, что нужно заставлять себя читать русскую и иностранную классику, например Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена. Пресс-секретарь президента также выразил сожаление, что сам в детстве читал мало.

В конце мая Илон Маск признался в симпатии к русскому языку, прокомментировав пост русского предпринимателя в Twitter.