Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

Фото: Георгий Абашвили / РБК

На переводы средств через банкоматы, по которым Сбербанк отменил бесплатный лимит, приходится только 1% всех операций. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

В Сбербанке отметили, что подавляющее большинство клиентов используют для осуществления денежных переводов мобильный банк или СМС-сервис, для которых внутрибанковские переводы до 50 тыс. руб. в месяц бесплатны.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — уточнили в пресс-службе. Для других пользователей услуги сейчас доступны подписки, благодаря которым можно увеличить лимит операций за фиксированную цену.

Ранее 19 июня в Сбербанке сообщили о вводе комиссии в 1% для переводов, осуществляемых через банкоматы. Нововведение заработало еще со 2 июня.